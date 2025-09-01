En entrevista exclusiva con Gibrán Araige para Tricolor al Día, Jürgen Damm r eveló un misterio que muchos nunca supieron si fue rumor o verdad, sobre su posible llegada al Borussia Dortmund cuando jugaba para Tigres en el 2016.

"Sí, de hecho ahorita estaba platicándolo con unos compañeros, durante mi carrera tuve opciones y fue la del Borussia Dortmund cuando Mkhitaryan y claro que hubo pláticas con Tigres, pueden preguntarle a Miguel Ángel Garza".

De cara al duelo de la Selección Mexicana ante Japón, el exdelantero del Tri confesó, para TUDN, que esa no fue la única oferta que tuvo para emigrar al futbol del Viejo Continente, aunque ninguna de ellas la aceptó.

"De hecho también estuve a punto de ir al Espanyol y fui con el Tuca (Ricardo Ferretti, técnico en esa época de Tigres) y él me dijo, no, para irte a esos equipos mejor quédate acá y sí, la verdad es que el Espanyol descendió".

Y el ahora jugador del Oakland Roots Sports Club Del Campeonato de la USL Championship explicó su decisión de no emigrar a LaLiga de España.

"Quieras o no, América, Tigres, equipos en México tienen un potencial grandísimo, muchas veces, como dice Canales, hacemos menos a la liga mexicana, pero de ir a cualquier equipo en Europa a estar en el más grande de México, te quedas en el más grande de México".

Aunque finalmente no explicó la razón de que no se diera su llegada al club del futbol alemán, Jürgen Damm fue muy claro que él estaba dispuesto a iniciar esa aventura en la Bundesliga.