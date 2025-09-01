Dura baja en Selección Mexicana para los amistosos vs. Japón y Corea del Sur
El Tri no contará con uno de sus jugadores que militan en Europa para la fecha FIFA de septiembre.
Malas noticias en la Selección Mexicana que pierde por lesión a uno de sus jugadores 'europeos' para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre ante Japón y Corea del Sur.
La dirección deportiva de selecciones nacionales dio a conocer que César ‘Chino’ Huerta no reportará con el Tri por una “sobrecarga muscular”.
El delantero del Anderlecht se lesionó en el partido ante Union Saint-Gilloise que se jugó este domingo y en el que el mexicano fue titular y participó en 73 minutos.
Javier Aguirre tomó la decisión de no reemplazar al ‘Chino’ Huerta en su convocatoria de 26 jugadores -25 sin el 'Chino' Huerta-.
El delantero del Anderlecht registra un gol en seis partidos en el inicio de temporada. Mientras que en sus primeros seis meses en el club belga registró tres goles y dos asistencias en 21 encuentros.
México enfrentará a Japón este sábado 6 de septiembre en Oakland, California, mientras que el martes 9 de septiembre se medirá a Corea del Sur en Nashville, Tennessee.
Serán los primeros partidos de la Selección Mexicana después de ganar la Copa Oro 2025 tras derrotar a Estados Unidos por 1-2 en Houston, Texas.