    México

    Dura baja en Selección Mexicana para los amistosos vs. Japón y Corea del Sur

    El Tri no contará con uno de sus jugadores que militan en Europa para la fecha FIFA de septiembre.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video El Tri sufre dura baja por lesión ante Japón y Corea del Sur

    Malas noticias en la Selección Mexicana que pierde por lesión a uno de sus jugadores 'europeos' para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre ante Japón y Corea del Sur.

    La dirección deportiva de selecciones nacionales dio a conocer que César ‘Chino’ Huerta no reportará con el Tri por una “sobrecarga muscular”.

    El delantero del Anderlecht se lesionó en el partido ante Union Saint-Gilloise que se jugó este domingo y en el que el mexicano fue titular y participó en 73 minutos.

    Javier Aguirre tomó la decisión de no reemplazar al ‘Chino’ Huerta en su convocatoria de 26 jugadores -25 sin el 'Chino' Huerta-.

    El delantero del Anderlecht registra un gol en seis partidos en el inicio de temporada. Mientras que en sus primeros seis meses en el club belga registró tres goles y dos asistencias en 21 encuentros.

    México enfrentará a Japón este sábado 6 de septiembre en Oakland, California, mientras que el martes 9 de septiembre se medirá a Corea del Sur en Nashville, Tennessee.

    Serán los primeros partidos de la Selección Mexicana después de ganar la Copa Oro 2025 tras derrotar a Estados Unidos por 1-2 en Houston, Texas.

    Video Por esta razón el Vasco Aguirre no convocó a Memo Ochoa al Tri

    Relacionados:
    MéxicoCésar HuertaRSC Anderlecht

