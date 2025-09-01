Video El Tri sufre dura baja por lesión ante Japón y Corea del Sur

Malas noticias en la Selección Mexicana que pierde por lesión a uno de sus jugadores 'europeos' para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre ante Japón y Corea del Sur.

La dirección deportiva de selecciones nacionales dio a conocer que César ‘Chino’ Huerta no reportará con el Tri por una “sobrecarga muscular”.

El delantero del Anderlecht se lesionó en el partido ante Union Saint-Gilloise que se jugó este domingo y en el que el mexicano fue titular y participó en 73 minutos.

Javier Aguirre tomó la decisión de no reemplazar al ‘Chino’ Huerta en su convocatoria de 26 jugadores -25 sin el 'Chino' Huerta-.

El delantero del Anderlecht registra un gol en seis partidos en el inicio de temporada. Mientras que en sus primeros seis meses en el club belga registró tres goles y dos asistencias en 21 encuentros.

México enfrentará a Japón este sábado 6 de septiembre en Oakland, California, mientras que el martes 9 de septiembre se medirá a Corea del Sur en Nashville, Tennessee.

Serán los primeros partidos de la Selección Mexicana después de ganar la Copa Oro 2025 tras derrotar a Estados Unidos por 1-2 en Houston, Texas.