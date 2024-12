EL SUEÑO DE CHUCKY LOZANO PARA 2026

"El verano pasado fue un momento difícil para mí, porque no me lo esperaba, hay que respetar las decisiones. Esta vez tuve una lesión un poco fuerte, y por eso estuve un poco tiempo parado, pero tuve unas conversaciones con Javier y Rafa, la verdad que super bien, positivas, claro que me gustaría estar en la Selección, espero y ojalá pueda tener otra oportunidad, hay que trabajar.