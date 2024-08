“Que quieran mucho a su país, que tengan orgullo de estar aquí, al pueblo le gusta que se vea representando por alguien corriendo, luchando, que no se muera de nada y es el perfil de jugador que se me viene a la cabeza, si encima es disciplinado, concentrado, es polivalente... suman, pero que tengan ganas de venir y representar a su país”.

El ‘Vasco’ aceptó que más allá de conocer a los jugadores, necesita verlos y trabajar con ellos para tomar las decisiones correctas en cuanto a quienes deben o no jugar con la selección mexicana.

“Me cuesta mucho juzgar al futbolista por solo verlo, necesito 'olerlos', ver cómo están, a qué se dedican; eso me permite en tomar decisiones para elegir a los que yo creo que van a desempeñar bien ese trabajo. Debo estar cerca de ellos, me asesoraré, pero cuerpo a cuerpo todavía no tengo trato con ninguno”.