Henry sobre Chicharito y su posible regreso a selección mexicana: "Está en su derecho"

"La presión nos la ponemos nosotros mismo, qué mejor que en cada partido puedas meter uno o dos goles, debes saber llevar esas rachas cuando no se te da, pero tampoco darte por vencido, no hacer caso a lo de afuera. Los goles van a llegar, eso no tengo dudas, confío en mis compañeros y sé que podemos sacar esto adelante. No pasa nada, lo importante es que el Mundial no es ahora y de aquí a Mundial todo puede cambiar".