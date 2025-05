"Realmente si me gustaría aclarar ese tema de las actitudes, nunca sentí que falté el respeto a nadie, si fue así pido disculpas públicamente, porque en mi carrera con todos los técnicos que he tenido, se le puede preguntar a todos, jamás fui grosero, ni fue a decir 'quiero jugar', ni fui a decir algo al respecto, siempre he preguntado qué tengo que mejorar, porque es la manera de cómo mejoré.

"Porque a lo mejor yo pienso que mi camino es este, pero tú dices por aquí, pero como lo voy a saber si no lo pregunto, siempre me ha gustado hablar de frente para poder competir y ser considero, eso fue lo que hice. Si se sacó de contexto, no sé si hacia él o la prensa, después de eso no (hablar con Javier Aguirre), nunca falté al respeto a nadie, nunca dije algo u ofendí, solo fui a preguntar qué tenía que mejorar".