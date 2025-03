“Es una bendición que tengas seis a que tengas uno y rezando para que no se te lesione, ya es chamba mía y de los colaboradores armar la mejor manera posible de juego pidiendoles paciencia a los que no inicien”.

“Porque en Honduras no jugó Henry Martín y se destapó con dos goles en Toluca, el cuate estaba de mal humor, normal. Esto que le dije a Henry, es una pena, pero es la Selección Nacional, en un equipo me tengo que tragar tu mal humor todo el pinche año, pero aquí no, no te gusta, pa’ fuera, y no lo digo por Henry, porque es un cuate que me ha sorprendido gratamente por su competitividad, como ha crecido como persona, como jugador, espectacular, la capitanía, el tricampeonato lo han hecho un potente delantero centro de exportación, puede jugar en España mañana”.