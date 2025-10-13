Faitelson Sin Censura: El partido que serviría para presentar la playera del Mundial 2026
La nueva camiseta de la Selección Mexicana, misma que usará durante la justa mundialista del próximo año, ya tiene fecha para su presentación en sociedad.
Durante La Nota Censurada del Día, del programa de F aitelson sin Censura, el conductor, David Faitelson, habló sobre el negocio que significa la Selección Mexicana ya sea jugando en Estados Unidos o en territorio nacional.
Dentro de su monólogo, el analista hizo referencia tanto al encuentro en el que los comandados por Javier Aguirre cayeron 4-0 ante Colombia, como del que están por jugar, en la casa de las Chivas, ante Ecuador, ambos de carácter amistoso.
"Al final del día la Selección Mexicana es un negocio y aquellos que están detrás de ella la ven como dinero, hubo más de 70 mil personas en Dallas el sábado por la noche y este martes, en el Akron, seguramente se va a llenar".
En este último comentario de su programa, el conductor de TUDN dio una primicia sobre el jersey que utilizará el cuadro Tricolor durante su participación en la justa mundialista del próximo año.
"Están planteando, para la Fecha FIFA de noviembre, la última del año, además del partido contra Uruguay en Torreón; que el juego contra Paraguay, en el Alamo Dome, servirá para presentar la camiseta oficial que la Selección Mexicana utilizará en el Mundial 2026 y empezar a venderla".
Cabe recordar que la Selección Mexicana se medirá, en partido de índole amistosa, a su similar de Paraguay el próximo 10 de noviembre en territorio de los Estados Unidos, lo que será su último compromiso del 2025.