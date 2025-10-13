Faitelson Sin Censura: El partido que serviría para presentar la playera del Mundial 2026

Video ¡Juegazo! El partido donde presentarían playera de México del Mundial 2026

Durante La Nota Censurada del Día, del programa de F aitelson sin Censura, el conductor, David Faitelson, habló sobre el negocio que significa la Selección Mexicana ya sea jugando en Estados Unidos o en territorio nacional.

"Al final del día la Selección Mexicana es un negocio y aquellos que están detrás de ella la ven como dinero, hubo más de 70 mil personas en Dallas el sábado por la noche y este martes, en el Akron, seguramente se va a llenar".

En este último comentario de su programa, el conductor de TUDN dio una primicia sobre el jersey que utilizará el cuadro Tricolor durante su participación en la justa mundialista del próximo año.

"Están planteando, para la Fecha FIFA de noviembre, la última del año, además del partido contra Uruguay en Torreón; que el juego contra Paraguay, en el Alamo Dome, servirá para presentar la camiseta oficial que la Selección Mexicana utilizará en el Mundial 2026 y empezar a venderla".