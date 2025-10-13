    México

    Faitelson Sin Censura: El partido que serviría para presentar la playera del Mundial 2026

    La nueva camiseta de la Selección Mexicana, misma que usará durante la justa mundialista del próximo año, ya tiene fecha para su presentación en sociedad.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡Juegazo! El partido donde presentarían playera de México del Mundial 2026

    Durante La Nota Censurada del Día, del programa de F aitelson sin Censura, el conductor, David Faitelson, habló sobre el negocio que significa la Selección Mexicana ya sea jugando en Estados Unidos o en territorio nacional.

    Dentro de su monólogo, el analista hizo referencia tanto al encuentro en el que los comandados por Javier Aguirre cayeron 4-0 ante Colombia, como del que están por jugar, en la casa de las Chivas, ante Ecuador, ambos de carácter amistoso.

    PUBLICIDAD

    "Al final del día la Selección Mexicana es un negocio y aquellos que están detrás de ella la ven como dinero, hubo más de 70 mil personas en Dallas el sábado por la noche y este martes, en el Akron, seguramente se va a llenar".

    En este último comentario de su programa, el conductor de TUDN dio una primicia sobre el jersey que utilizará el cuadro Tricolor durante su participación en la justa mundialista del próximo año.

    "Están planteando, para la Fecha FIFA de noviembre, la última del año, además del partido contra Uruguay en Torreón; que el juego contra Paraguay, en el Alamo Dome, servirá para presentar la camiseta oficial que la Selección Mexicana utilizará en el Mundial 2026 y empezar a venderla".

    Cabe recordar que la Selección Mexicana se medirá, en partido de índole amistosa, a su similar de Paraguay el próximo 10 de noviembre en territorio de los Estados Unidos, lo que será su último compromiso del 2025.

    Más sobre México

    1 min
    México tendrá rivales de alto nivel en campos complicados previos al Mundial 2026

    México tendrá rivales de alto nivel en campos complicados previos al Mundial 2026

    Así fue la derrota más dolorosa de México vs. Ecuador
    Así fue la derrota más dolorosa de México vs. Ecuador
    Así fue la derrota más dolorosa de México vs. Ecuador

    Así fue la derrota más dolorosa de México vs. Ecuador

    Selección Mexicana
    11 fotos
    1:22
    México tendrá rivales de calidad previos a la Copa del Mundo

    México tendrá rivales de calidad previos a la Copa del Mundo

    1 min
    Andrés Guardado revela qué le preocupa de Selección Mexicana para el Mundial 2026

    Andrés Guardado revela qué le preocupa de Selección Mexicana para el Mundial 2026

    1 min
    Javier Aguirre tuvo respuesta épica ante a quienes dudan de su continuidad

    Javier Aguirre tuvo respuesta épica ante a quienes dudan de su continuidad

    Relacionados:
    MéxicoMundial 2026Selección Mexicana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD