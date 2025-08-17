Video ¡Gol de 'Chino' Huerta! El mexicano anota en Bélgica

César 'Chino' Huerta anotó gol en el triunfo del Anderlecht este domingo por 2-0 ante FCV Dender en la Jornada 4 de la Jupiler Pro League de Bélgica.

El mexicano consiguió su primera anotación de la actual temporada en el futbol de Europa y lo hizo como revulsivo desde el banquillo morado.

'Chino' Huerta, tras haber sido titular a media semana en la Conference League, ahora le tocó ser suplente en este compromiso de la liga belga, pero que al final tuvo recompensa.

Tras haber ingresado al minuto 61 al encuentro, el mexicano en poco tiempo fue factor para abrir el marcador y poner el 0-1 parcial al minuto 71.

El gol de 'Chino' Huerta vino en una jugada de contragolpe al encontrar a Nilson Ángulo al espacio, el ecuatoriano ganó por velocidad y dio pase al mexicano que entró desde atrás y definió prácticamente sin portero en el arco.

El siguiente partido del Anderlecht será en casa en contra del AEK Atenas por el pase en la Conference League a la Fase de Liga, en choque entre mexicanos al estar frente a frente Chino y Orbelín Pineda.