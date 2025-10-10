DT de Colombia sorprende al decir esto de James Rodríguez en la Liga MX

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección de Colombia, confesó que tiene un seguimiento especial para James Rodríguez, actual jugador del León, todo de cara al partido en donde enfrentará a la Selección Mexicana en amistoso.

El estratega señaló que solamente confía en que James tenga minutos en los Esmeraldas de León ya que tiene capacidad más que probada y espera que pueda aportar más al conjunto 'Cafetero'.

"He seguido a León, he ido incluso a León a ver el partido, cuando empezó el proceso, había hecho un buen inicio de campeonato, se cayó en los rendimientos, se le han ido jugadores, la preocupación es relativa, debemos prepararnos para nuestro equipo, sabiendo que juega, tiene minutos, físicamente, ya lo veremos en estos poquitos días, darle lo mejor y darle lo suyo.

"Siempre ha sido futbol de calidad (Liga MX), buenos jugadores de nuestras ligas, en lo económico es más poderoso que el mexicano, he tenido la suerte de estar en Toluca, en Tigres con Pekerman".

Néstor Lorenzo también dejó un mensaje especial para Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, a quien le dedicó elogios, además de resaltar que lo conoce.