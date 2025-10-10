    México

    DT de Colombia sorprende al decir esto de James Rodríguez en la Liga MX

    Ojo a las palabras que dejó Néstor Lorenzo previo al duelo amistoso ante la Selección Mexicana.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Técnico de Colombia vigila de cerca a James Rodríguez en León

    Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección de Colombia, confesó que tiene un seguimiento especial para James Rodríguez, actual jugador del León, todo de cara al partido en donde enfrentará a la Selección Mexicana en amistoso.

    El estratega señaló que solamente confía en que James tenga minutos en los Esmeraldas de León ya que tiene capacidad más que probada y espera que pueda aportar más al conjunto 'Cafetero'.

    PUBLICIDAD

    "He seguido a León, he ido incluso a León a ver el partido, cuando empezó el proceso, había hecho un buen inicio de campeonato, se cayó en los rendimientos, se le han ido jugadores, la preocupación es relativa, debemos prepararnos para nuestro equipo, sabiendo que juega, tiene minutos, físicamente, ya lo veremos en estos poquitos días, darle lo mejor y darle lo suyo.

    "Siempre ha sido futbol de calidad (Liga MX), buenos jugadores de nuestras ligas, en lo económico es más poderoso que el mexicano, he tenido la suerte de estar en Toluca, en Tigres con Pekerman".

    Néstor Lorenzo también dejó un mensaje especial para Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, a quien le dedicó elogios, además de resaltar que lo conoce.

    "No jugó Eliminatoria, pero viene de ganar la Copa Oro, eso es de una categoría de lo mejor de Concacaf, tiene un DT al que conozco que es un hombre con mucha experiencia mundialista, que no deja nada al azar, en ese sentido, va a aprovechar al máximo la calidad del jugador mexicano", concluyó.

    Más sobre México

    1:39
    Julián Quiñones advierte que luchará por un lugar en el Mundial 2026

    Julián Quiñones advierte que luchará por un lugar en el Mundial 2026

    1:18
    ¡Europa los quiere! Lluvia de ofertas por las joyas mundialistas Sub-20

    ¡Europa los quiere! Lluvia de ofertas por las joyas mundialistas Sub-20

    1 min
    Javier Aguirre revela que habló con Rodrigo Huescas tras su lesión en Dinamarca

    Javier Aguirre revela que habló con Rodrigo Huescas tras su lesión en Dinamarca

    1 min
    Javier Aguirre habla de llamar a Álvaro Fidalgo a Selección Mexicana

    Javier Aguirre habla de llamar a Álvaro Fidalgo a Selección Mexicana

    1:21
    Javier Aguirre ya se puso en contacto con Rodrigo Huescas

    Javier Aguirre ya se puso en contacto con Rodrigo Huescas

    Relacionados:
    MéxicoNéstor LorenzoJames RodríguezLeónLeón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD