La Selección Mexicana llega a Dallas para enfrentar a Colombia
En medio de un gran cúmulo de aficionados el Tricolor ya se encuentra en su hotel de concentración para su amistoso ante el cuadro cafetalero.
De cara a su encuentro amistoso durante la Fecha FIFA ante Colombia, la Selección Mexicana hizo su arribo a su hotel de concentración en el centro de Dallas, Texas, en territorio de los Estados Unidos, donde fueron recibidos por un gran número de aficionados.
Ante la emoción de los aficionados en busca de una foto, un autógrafo o un recuerdo, varios de los jugadores del Tricolor como Alexis Vega, Luis Malagón, Israel Reyes y el Chucky Lozano se acercaron a ellos para cumplirles un pequeño sueño de convivir con ellos.
Para este encuentro a llevarse a cabo este sábado 11 de octubre, se estima que ya se han vendido más de 50 mil entradas para el AT&T Stadium, informó Gibran Araige, reportero de TUDN, durante el programa de Línea de 4.
Dentro de los jugadores más solicitados por la afición mexicana se encontraba Hirving Lozano, quien también ha sido un referente entre los jóvenes jugadores del Tricolor, incluso para aconsejarlos, como fue el caso de Erick Lira, Mateo Chávez, entre otros que se han acercado a él en concentraciones pasadas.
El 'Chucky' Lozano, que suele jugar como volante por izquierda, tendrá una competencia clara para ir al Mundial con jugadores de la talla de César 'Chino' Huerta y Alexis Vega, aunque este último parece llevar ventaja clara sobre los otros dos.
Después de este encuentro la Selección Mexicana, comandada por Javier Aguirre, regresará a territorio mexicano para enfrentar, también en duelo de preparación rumbo al Mundial de 2026, a su similar de Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara.