Cuauhtémoc señala lo que necesita el Tri para llegar lejos en el Mundial 2026

Video Cuauhtémoc da la clave para que el Tri llegue lejos en el Mundial 2026

Cuauhtémoc Blanco es una de las mayores leyendas de la historia de la Selección Mexicana y su talento, carisma y liderazgo dejaron una huella imborrable en los aficionados al futbol.

El ‘Cuauh’, que jugó tres Mundiales con el Tri, dio para él la receta de lo que necesita hacer el equipo de Javier Aguirre para llegar lejos en la Copa Mundo de 2026, en la cual México será una de las tres anfitrionas del torneo.

PUBLICIDAD

“Yo creo que lo que tú dices, David, tienen una gran oportunidad. Estamos aquí en mi país”, dijo el ‘Temo’ en entrevista con Faitelson Sin Censura.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de haber podido jugar algún Mundial en territorio mexicano, Cuauhtémoc fue claro: “ Yo me tiraba hasta de cabeza, cabrón, pero me tiraba de cabeza, pero en dos minutos… tienen una gran oportunidad”, manifestó.

Además, el exjugador del América, Necaxa, Veracruz y Puebla, ente otros, dejó claro lo que tienen que hace los pupilos del Vasco el próximo año.

“ Estamos de local y vas a tener todo a favor. Hay que meterle nada más lo que todos sabemos. Hay que meterle pantaloncitos, correr los 90 minutos, no cometer errores, estar pendiente del compañero y no cometer errores. Yo creo que los Mundiales los hemos perdido y no hemos calificado el quinto partido por los errores que hemos cometido”, puntualizó.

Cuauhtémoc quiere a Fidalgo en el Tri

Cuauhtémoc también respondió con claridad cuando fue preguntado por Álvaro Fidalgo, el jugador español del América, y la opción de que algún día se naturalice y juegue para la Selección Mexiacana.

"Tú lo naturalizarías (a Fidlago) para jugar en la selección", le preguntó David Faitelson a lo que el 'Tiburón Blanc contestó sin rodeos: " Sí, es un jugadorazo".