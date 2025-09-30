Rafa Márquez, auxiliar de Javier Aguirre, adelantó detalles de la convocatoria de la Selección Mexicana, que se publicará en los próximos días, para los amistosos ante Colombia y Ecuador en la fecha FIFA de octubre.

Márquez aseguró que, aunque aún probarán algunas posiciones, la idea es ir cerrando filas para tener una lista muy parecida a la que se tendrá en la Copa del Mundo que arranca el 11 de junio del 2026 en el Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte).

“Queda muy poco tiempo para el Mundial, pocos partidos, intentaremos ir viendo jugadores que puedan estar al nivel de esos partidos tan importantes, de gran nivel, tanto en lo futbolístico como en lo emocional.

“Intentaremos ir cerrando filas, ir trabajando con algún grupo de jugadores, también habrá algunos puestos en los que seguiremos viendo gente, pero cada vez se va cerrando esta situación de oportunidad”, señaló el auxiliar del 'Vasco' Aguirre en palabras para el Tri.

Rafa Márquez destaca el México vs. Ecuador en Guadalajara

La Selección Mexicana se medirá a Colombia el próximo sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, mientras que el martes 14 del mismo mes se enfrentará a Ecuador en Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026.

“Importante que ya juguemos en una cancha como se presentará en el Mundial, para acostumbrarnos lo más rápido posible, para saber cómo corre el balón, mientras más nos acostumbremos a ese tipo de canchas para nosotros será muy importante y nos ayudará a estar preparados para cuando nos toque jugar en canchas así”, indicó Rafa Márquez.

Sobre enfrentar a Ecuador, que terminó solo por detrás de Argentina en las Eliminatorias de la Conmebol, Márquez aseguró que el Tri necesita de este tipo de rivales de alto nivel como el que se toparán en la Copa del Mundo.

“Es una muy buena selección sudamericana, está llena de jugadores, en su mayoría que juegan en el extranjero, es una selección de mucha calidad que, para nosotros, como preparación, nos va a servir muchísimo. Creo que este tipo de enfrentamientos los necesitamos para tratar de llegar lo mejor posible al Mundial”, sentenció.