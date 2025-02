“Ustedes nos copiaron a nosotros y todos lo vieron. S us bebidas lucen exactamente iguales a Prime, idénticas, y luego nos demandaron, eso no es justo. Por eso nosotros contrademandamos, obviamente lo íbamos a hacer. Si no puedes vencer al mejor, tienes que ser al mejor, pero eso es ilegal, ese es nuestro diseño y nos estamos defendiendo”, mencionó Logan en el video.