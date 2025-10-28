¡Lionel Messi revela a sus máximos ídolos del futbol y otros deportes!

Video ¡Messi sorprende y revela a sus máximos ídolos de todos los tiempos!

¿Te has preguntado cuáles son los ídolos de Lionel Messi? Para muchos, La Pulga es el mejor de la historia, pero hasta el propio astro argentino tiene a su GOAT del futbol y de otros deportes.

En entrevista con NBC News, donde también hablo sobre el Mundial 2026, Messi acabó con el misterio y reveló a sus máximos ídolos en el futbol, basquetbol y tenis. Esta fue la épica respuesta del futbolista del Inter Miami.

“Obviamente, para nosotros los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo por todo lo que significó, si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”, comenzó diciendo.

Leo comparó a Maradona con Michael Jordan, quien ganó seis anillos con los Chicago Bulls siendo MVP en todas las Finales: “Por hablar de otros deportes creo que pasa lo mismo con Jordan”.

Luego, Messi continuó con la NBA: “Por decir algunos de básquet, LeBron (James), Steph (Curry), son jugadores a los cual admiro mucho”.

El campeón del mundo también mostró su fascinación por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, el Big Three del tenis que, juntos, suman más de 60 Grand Slams.

“Creo que los tres hicieron que la competición sea mucho más grande de lo que era, competir durante tanto tiempo por ser el mejor y estar tan cerquita el uno con el otro, hacía que fuera mucho más fantástico todo”, externó.