Video 'Loco' Abreu reconoce a sus Xolos por nulificar al mejor equipo de México

Ante un partido de tal expectativa, Sebastián Abreu, técnico de Xolos, señaló que ante el equipo de Antonio Mohamed había que tener un método diferente buscando el resultado a su favor a pesar de no ser su estilo.

"Si algo intentamos tener en nuestro equipo es realidad, los pies sobre la tierra, sabíamos a quién enfrentábamos, el mejor equipo del futbol mexicano, jugadores de selección internacional, líder, lo que había qué hacer, minimizar el potencial del rival y generar nuestro juego”.

“ No me caracteriza de esta forma de defender, si no mal recuerdo, las dos claras de hoy fue una de Kevin en el 1T y el centro de Mora, el plan de juego, tomando en cuenta al equipo de enfrente, campeón, con todos los galardones, hoy nosotros competimos y terminando el partido y nos encontramos para que el resultado nos ubique sextos en el campeonato".

Con este empate entre Tijuana y Toluca, los Diablos Rojos quedaron en 32 unidades, solo con dos de diferencia de América y Monterrey, mientras que Xolos terminó con 21 unidades, en el último lugar que da Liguilla directa.