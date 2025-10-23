Sebastián Abreu acepta que no podía jugar de la misma forma ante el actual campeón
El técnico de Xolos de Tijuana explicó que modificó el planteamiento al recibir al actual campeón y líder.
Tijuana recibió a Toluca en uno de los partidos que más llamaba la atención en esta Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, el líder contra un equipo que va en ascenso y que quiere meterse a la Liguilla de forma directa.
Ante un partido de tal expectativa, Sebastián Abreu, técnico de Xolos, señaló que ante el equipo de Antonio Mohamed había que tener un método diferente buscando el resultado a su favor a pesar de no ser su estilo.
"Si algo intentamos tener en nuestro equipo es realidad, los pies sobre la tierra, sabíamos a quién enfrentábamos, el mejor equipo del futbol mexicano, jugadores de selección internacional, líder, lo que había qué hacer, minimizar el potencial del rival y generar nuestro juego”.
“ No me caracteriza de esta forma de defender, si no mal recuerdo, las dos claras de hoy fue una de Kevin en el 1T y el centro de Mora, el plan de juego, tomando en cuenta al equipo de enfrente, campeón, con todos los galardones, hoy nosotros competimos y terminando el partido y nos encontramos para que el resultado nos ubique sextos en el campeonato".
Con este empate entre Tijuana y Toluca, los Diablos Rojos quedaron en 32 unidades, solo con dos de diferencia de América y Monterrey, mientras que Xolos terminó con 21 unidades, en el último lugar que da Liguilla directa.
El próximo encuentro de los fronterizos será de visita ante Tigres, otro encuentro de alto calibre con un equipo que también pelea en la parte alta de la clasificación.