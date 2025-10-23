    Club Tijuana

    Sebastián Abreu acepta que no podía jugar de la misma forma ante el actual campeón

    El técnico de Xolos de Tijuana explicó que modificó el planteamiento al recibir al actual campeón y líder.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video 'Loco' Abreu reconoce a sus Xolos por nulificar al mejor equipo de México

    Tijuana recibió a Toluca en uno de los partidos que más llamaba la atención en esta Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX, el líder contra un equipo que va en ascenso y que quiere meterse a la Liguilla de forma directa.

    Ante un partido de tal expectativa, Sebastián Abreu, técnico de Xolos, señaló que ante el equipo de Antonio Mohamed había que tener un método diferente buscando el resultado a su favor a pesar de no ser su estilo.

    PUBLICIDAD

    "Si algo intentamos tener en nuestro equipo es realidad, los pies sobre la tierra, sabíamos a quién enfrentábamos, el mejor equipo del futbol mexicano, jugadores de selección internacional, líder, lo que había qué hacer, minimizar el potencial del rival y generar nuestro juego”.

    No me caracteriza de esta forma de defender, si no mal recuerdo, las dos claras de hoy fue una de Kevin en el 1T y el centro de Mora, el plan de juego, tomando en cuenta al equipo de enfrente, campeón, con todos los galardones, hoy nosotros competimos y terminando el partido y nos encontramos para que el resultado nos ubique sextos en el campeonato".

    Con este empate entre Tijuana y Toluca, los Diablos Rojos quedaron en 32 unidades, solo con dos de diferencia de América y Monterrey, mientras que Xolos terminó con 21 unidades, en el último lugar que da Liguilla directa.

    El próximo encuentro de los fronterizos será de visita ante Tigres, otro encuentro de alto calibre con un equipo que también pelea en la parte alta de la clasificación.

    Más sobre Club Tijuana

    3:04
    'Loco' Abreu reconoce a sus Xolos por nulificar al mejor equipo de México

    'Loco' Abreu reconoce a sus Xolos por nulificar al mejor equipo de México

    5:56
    Resumen | Toluca se olvida de los goles, pero avanza a la Liguilla

    Resumen | Toluca se olvida de los goles, pero avanza a la Liguilla

    1 min
    Ni Gil Mora ni el campeón despiertan, pero Toluca sella pase a Cuartos en Liga MX

    Ni Gil Mora ni el campeón despiertan, pero Toluca sella pase a Cuartos en Liga MX

    1:35
    ¡Se le niega gol al Toluca! Últimas llamadas para los Diablos

    ¡Se le niega gol al Toluca! Últimas llamadas para los Diablos

    1:30
    ¡Disparo de Alexis Vega directo a las manos del arquero de Xolos!

    ¡Disparo de Alexis Vega directo a las manos del arquero de Xolos!

    Relacionados:
    Club TijuanaSebastián AbreuToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD