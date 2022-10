Vucetich acepta fracaso y señala: "No nos podemos alocar en tomar medidas precipitadas"

El estratega indicó que les afectaron las constantes lesiones en su plantel el apuntar que "no hubo tiempos para que pudieran trabajar juntos", no obstante, indicó que ahora entrarán en un periodo de evaluación y ya piensa en el siguiente torneo, "la evaluación de los jugadores tiene que ser muy fría, no nos podemos alocar en tomar medidas precipitadas y hay que tener cautela en todo esto", agregó.