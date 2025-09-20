    Mazatlán FC

    Violencia reaparece en Liga MX con aficionados entre Mazatlán y Atlas

    Episodio triste entre aficionados de ambas escuadras afuera del Estadio El Encanto.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Salen a la luz imágenes desagradables: violencia vuelve a la Liga MX

    La violencia reapareció en la Liga MX, todo después de que aficionados de Atlas y Mazatlán protagonizaran una golpiza tras el partido de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025.

    Por medio de un video que circuló en redes sociales se dio cuenta de que fanáticos del conjunto sinaloense golpearon a seguidores rojinegros, aunque hay versiones en donde se establece que fueron estos últimos quienes iniciaron la bronca.

    La golpiza fue intensa e incluso se vio a un aficionado del Atlas cuando era arrastrado. Todo parece indicar que otro sector de aficionados al Mazatlán frenaron la violencia.

    Todo ocurrió en las inmediaciones del Estadio El Encanto y, hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial de equipos o de la Liga MX, además de que las autoridades no dieron a conocer si hubo personas lesionadas o detenidas.

    Mazatlán y Atlas igualaron 1-1 en un partido que tuvo final dramático como parte de la Jornada 9 de la Liga MX.

    Relacionados:
    Mazatlán FCAtlas

