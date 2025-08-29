¡Un regreso y cuatro bajas tendrá Chivas para enfrentar a Cruz Azul!
Pulido, Castillo, Ledezma y Aguirre son bajas en el cuadro Rojiblanco, por lo que el técnico Gabriel Milito voltea a ver a un ‘viejo conocido’.
Chivas cerró su preparación para enfrentar este sábado al Cruz Azul, en compromiso de la Jornada 7 del Apertura 2025. El cuadro de Gabriel Milito presentará cuatro bajas importantes.
Alan Pulido, José Castillo, Richard Ledezma y Daniel Aguirre no estarán en la cancha del Akron. El que hará su debut en el torneo será Javier ‘Chicharito’ Hernández ante la baja de elementos importantes.
‘Chicharito’ quien no ha jugado con Chivas en el Apertura 2025 por unas polémicas declaraciones en sus redes sociales, tampoco vio actividad en la Leagues Cup.
Chivas asegura que Javier Hernández concluyó su proceso de rehabilitación, por lo que será tomado en cuenta para jugar ante la Máquina.
Guadalajara se juega más que tres puntos ante el cuadro de Nicolás Larcamón, al sumar cuatro unidades y ocupar el lugar 16 de la tabla general.
Los convocados de Chivas para el juego ante Cruz Azul:
• Raúl Rangel
• Oscar Whalley
• Alan Mozo
• Bryan González
• Miguel Gómez
• Gilberto Sepúlveda
• Diego Campillo
• Miguel Tapias
• Luis Olivas
• Luis Romo
• Isaac Brizuela
• Erick Gutiérrez
• Rubén González
• Yael Padilla
• Efraín Álvarez
• Cade Cowell
• Santiago Sandoval
• Roberto Alvarado
• Hugo Camberos
• Teun Wilke
• Armando González
• Javier Hernández