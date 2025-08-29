Video ¡Un regreso y cuatro bajas tendrá Chivas para enfrentar a Cruz Azul!

Chivas cerró su preparación para enfrentar este sábado al Cruz Azul, en compromiso de la Jornada 7 del Apertura 2025. El cuadro de Gabriel Milito presentará cuatro bajas importantes.

Alan Pulido, José Castillo, Richard Ledezma y Daniel Aguirre no estarán en la cancha del Akron. El que hará su debut en el torneo será Javier ‘Chicharito’ Hernández ante la baja de elementos importantes.

‘Chicharito’ quien no ha jugado con Chivas en el Apertura 2025 por unas polémicas declaraciones en sus redes sociales, tampoco vio actividad en la Leagues Cup.

Chivas asegura que Javier Hernández concluyó su proceso de rehabilitación, por lo que será tomado en cuenta para jugar ante la Máquina.

Guadalajara se juega más que tres puntos ante el cuadro de Nicolás Larcamón, al sumar cuatro unidades y ocupar el lugar 16 de la tabla general.