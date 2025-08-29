    Futbol

    ¡Un regreso y cuatro bajas tendrá Chivas para enfrentar a Cruz Azul!

    Pulido, Castillo, Ledezma y Aguirre son bajas en el cuadro Rojiblanco, por lo que el técnico Gabriel Milito voltea a ver a un ‘viejo conocido’.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡Un regreso y cuatro bajas tendrá Chivas para enfrentar a Cruz Azul!

    Chivas cerró su preparación para enfrentar este sábado al Cruz Azul, en compromiso de la Jornada 7 del Apertura 2025. El cuadro de Gabriel Milito presentará cuatro bajas importantes.

    Alan Pulido, José Castillo, Richard Ledezma y Daniel Aguirre no estarán en la cancha del Akron. El que hará su debut en el torneo será Javier ‘Chicharito’ Hernández ante la baja de elementos importantes.

    PUBLICIDAD

    ‘Chicharito’ quien no ha jugado con Chivas en el Apertura 2025 por unas polémicas declaraciones en sus redes sociales, tampoco vio actividad en la Leagues Cup.

    Chivas asegura que Javier Hernández concluyó su proceso de rehabilitación, por lo que será tomado en cuenta para jugar ante la Máquina.

    Guadalajara se juega más que tres puntos ante el cuadro de Nicolás Larcamón, al sumar cuatro unidades y ocupar el lugar 16 de la tabla general.

    Los convocados de Chivas para el juego ante Cruz Azul:
    •⁠ ⁠Raúl Rangel
    •⁠ ⁠Oscar Whalley
    •⁠ ⁠Alan Mozo
    •⁠ ⁠Bryan González
    •⁠ ⁠Miguel Gómez
    •⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda
    •⁠ ⁠Diego Campillo
    •⁠ ⁠Miguel Tapias
    •⁠ ⁠Luis Olivas
    •⁠ ⁠Luis Romo
    •⁠ ⁠Isaac Brizuela
    •⁠ ⁠Erick Gutiérrez
    •⁠ ⁠Rubén González
    •⁠ ⁠Yael Padilla
    •⁠ ⁠Efraín Álvarez
    •⁠ ⁠Cade Cowell
    •⁠ ⁠Santiago Sandoval
    •⁠ ⁠Roberto Alvarado
    •⁠ ⁠Hugo Camberos
    •⁠ ⁠Teun Wilke
    •⁠ ⁠Armando González
    •⁠ ⁠Javier Hernández

    Más sobre Futbol

    2 min
    Partidos de hoy 29 de agosto: Liga MX, Sorteo de Europa y Conference League

    Partidos de hoy 29 de agosto: Liga MX, Sorteo de Europa y Conference League

    1 min
    ¡Cruz Azul envía a Mazatlán a joven futbolista mexicano!

    ¡Cruz Azul envía a Mazatlán a joven futbolista mexicano!

    1 min
    ¡Espectacular bienvenida a Diego Cocca en el Jalisco!

    ¡Espectacular bienvenida a Diego Cocca en el Jalisco!

    1 min
    Horario y dónde ver el Pumas vs. Puebla de la Jornada 6 de la Liga MX

    Horario y dónde ver el Pumas vs. Puebla de la Jornada 6 de la Liga MX

    1 min
    ¡Joaquim Pereira sale en ambulancia de El Encanto!

    ¡Joaquim Pereira sale en ambulancia de El Encanto!

    Relacionados:
    FutbolGuadalajaraJavier HernándezCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD