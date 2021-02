'Tuca' Ferretti probó variantes para encarar a Xolos de Tijuana

El campeonato ha comenzado complicado para Tigres, nada que no hayan vivido en torneos anteriores; sin embargo, Ricardo Ferretti no se confía en tener un buen cierre que los meta a la Liguilla por lo que ante el descalabro sufrido la jornada pasada en contra de Cruz Azul, durante los pocos días que ha tenido para preparar el juego del domingo ante Tijuana probó modificaciones en el 11 inicial, no obstante todo apunta a que no quedó muy convencido y repetirá alineación.