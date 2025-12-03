    Liga MX

    Larcamón lanza dura queja contra Tigres y el arbitraje en la Ida de las Semifinales

    El técnico del Cruz Azul considera que el partido de Ida de la Semifinal se vio ensuciado por la forma de hacer tiempo de Tigres y la tolerancia arbitral.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video "Fue insoportable": ¡Larcamón estalla contra el arbitraje del Cruz Azul vs Tigres!

    Luego de sacar un apurado empate en casa 1-1 ante Tigres, en la Ida de las Semifinales de la Liga MX, mismo que los deja en desventaja, Nicolás Larcamón, técnico del Cruz Azul, consideró que el resultado los va a ayudar a encontrar su mejor versión en el partido de Vuelta.

    "La desventaja es relativa, indudablemente debemos ir al Volcán a ganar, es el único resultado que nos favorece, pero al mismo tiempo nuestra mejor versión como equipo es con esa intención, si nos hubiéramos ido con ventaja, pudimos cometer el error de especular en la Vuelta".

    PUBLICIDAD

    Respecto al tipo de juego que ofreció el rival en la cancha de Ciudad Universitaria durante este empate inicial, el estratega consideró que los jugadores de Tigres jugaron a cortar mucho el partido al hacer tiempo de forma deliberada, todo esto con la anuencia del cuerpo arbitral.

    "El corte fue muy evidente, pero es donde está la astucia arbitral, del principal para evitar todo esto, además conocemos sus formas y la manera que tienen de gestionar este tipo de serie y si no nos preparamos para favorecer el espectáculo, empezamos a atentar con lo insoportable que fue la interrupción constante, una tras otra, a lo largo de todo el partido".

    Finalmente, Nicolás Larcamoón se mostró confiado que en el encuentro de Vuelta, a llevarse a cabo en la casa de los Tigres, la terna arbitral sabrá controlar este tipo de acciones para hacer tiempo.

    "Nosotros tenemos que estar abocados a otra cosa y confiar en que la terna arbitral para el partido de vuelta gestionará mucho mejor esta cuestión".

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Empate ante Cruz Azul deja conforme al técnico Guido Pizarro

    Empate ante Cruz Azul deja conforme al técnico Guido Pizarro

    1 min
    Monterrey se burla de forma épica del América previo al juego vs. Toluca

    Monterrey se burla de forma épica del América previo al juego vs. Toluca

    1 min
    El precio que Cruz Azul puso a Ángel Sepúlveda que debe pagar Chivas

    El precio que Cruz Azul puso a Ángel Sepúlveda que debe pagar Chivas

    1:20
    Esto es lo que pagará Chivas por Ángel Sepúlveda como refuerzo

    Esto es lo que pagará Chivas por Ángel Sepúlveda como refuerzo

    1 min
    Grito discrimatorio reaparece en la Liguilla Apertura 2025 de Liga MX

    Grito discrimatorio reaparece en la Liguilla Apertura 2025 de Liga MX

    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulTigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: Sonoro: Los sonidos de una generación
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX