Luego de sacar un apurado empate en casa 1-1 ante Tigres, en la Ida de las Semifinales de la Liga MX, mismo que los deja en desventaja, Nicolás Larcamón, técnico del Cruz Azul, consideró que el resultado los va a ayudar a encontrar su mejor versión en el partido de Vuelta.

"La desventaja es relativa, indudablemente debemos ir al Volcán a ganar, es el único resultado que nos favorece, pero al mismo tiempo nuestra mejor versión como equipo es con esa intención, si nos hubiéramos ido con ventaja, pudimos cometer el error de especular en la Vuelta".

Respecto al tipo de juego que ofreció el rival en la cancha de Ciudad Universitaria durante este empate inicial, el estratega consideró que los jugadores de Tigres jugaron a cortar mucho el partido al hacer tiempo de forma deliberada, todo esto con la anuencia del cuerpo arbitral.

"El corte fue muy evidente, pero es donde está la astucia arbitral, del principal para evitar todo esto, además conocemos sus formas y la manera que tienen de gestionar este tipo de serie y si no nos preparamos para favorecer el espectáculo, empezamos a atentar con lo insoportable que fue la interrupción constante, una tras otra, a lo largo de todo el partido".

Finalmente, Nicolás Larcamoón se mostró confiado que en el encuentro de Vuelta, a llevarse a cabo en la casa de los Tigres, la terna arbitral sabrá controlar este tipo de acciones para hacer tiempo.