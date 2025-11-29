Video ¿Regresa ante Juárez? Alexis Vega desata la locura en redes con este video

Toluca recibirá a Juárez en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, llegarán con el marcador global a su favor de 2-1.

Para este juego decisivo, Antonio Mohamed ya podrá contar con Alexis Vega, quien ya se recuperó de su lesión, pero vuelve a surgir la duda sobre si utilizarlo o no, teniendo en cuenta que cuentan con cierta ventaja, además de jugar en casa.

Ante las dudas, Alexis Vega reventó las redes al pedir al Consejo de Hombres autorización para entrar en la convocatoria para el juego y aportar su granito de arena a favor de los Diablos Rojos.

“Consejo de Hombres, les pido la autorización que pueda ser tomado en cuenta en la convocatoria de mañana para apoyar a mis compañeros de donde me toque, así que espero pronto su aprobación”.

La reacción sobre esta publicación no se hizo esperar y hubo comentarios que apoyaron al goleador escarlata y otros que le negaron el permiso para jugar, argumentando que sería mejor tenerlo listo para las semifinales.

“ Aprobado, pero que resuelvan ellos esta vez y tú recupérate para lo que viene”, otro usuario explicó más afondo, “ permiso denegado, te necesitamos para más adelante, alinearte sería contraproducente, solo en caso de que se vea comprometido el pase a la siguiente ronda estaría bien, de otra manera no, el consejo ha hablado”.