Video Ojito a lo que dicen en Toluca sobre vencer al América el fin de semana

El Toluca vs. América de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX acapara los reflectores al ser la última Final del futbol mexicano.

Igual, más allá de eso, este compromiso tiene mucha injerencia al jugarse más que tres puntos rumbo al panorama de la Liguilla.

Este martes en conferencia de prensa, el jugador Federico Pereira atendió a los medios de comunicación y fue cuestionado acerca de la obligación de ganar el sábado en el Nemesio Diez.

"Bueno, personalmente como yo miro un poco el fútbol y la vida también, obligación no lo veo, pero sí trataremos de hacer las cosas que nosotros sabemos hacer para poder llevarnos el partido.

"Después hay un montón de factores que a veces no dependen de nosotros, a veces sí pueden cambiar el rumbo del partido, pero bueno, iremos en buscar el objetivo que nosotros tenemos claro que es el primer lugar y bueno, en base a eso tratar de hacer todo lo mejor posible en el partido", comentó Pereira.

En la misma línea de enfrentarse al América, equipo al que Toluca venció en la Final y Campeón de Campeones, Pereira es consciente que el ambiente es distinto siempre por la dimensión de lo que es el rival.

"Sí, sí, claro, siempre este tipo de partidos la semana ya se vive distinta, se prepara diferente y son rivales lindos de enfrentar, rivales que te proponen, que salen a jugar igual, igual con jugadores de gran calidad también para medirse para lo que se viene, entonces siempre es lindo enfrentarlos y ya como te dije la semana también va a ser especial".