    Toluca

    Federico Pereira no ve obligación en Toluca de ganarle al América

    El medio de los Diablos Rojos habló en conferencia de prensa previo al partido ante las Águilas en el Nemesio Diez.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Ojito a lo que dicen en Toluca sobre vencer al América el fin de semana

    El Toluca vs. América de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX acapara los reflectores al ser la última Final del futbol mexicano.

    Igual, más allá de eso, este compromiso tiene mucha injerencia al jugarse más que tres puntos rumbo al panorama de la Liguilla.

    PUBLICIDAD

    Este martes en conferencia de prensa, el jugador Federico Pereira atendió a los medios de comunicación y fue cuestionado acerca de la obligación de ganar el sábado en el Nemesio Diez.

    "Bueno, personalmente como yo miro un poco el fútbol y la vida también, obligación no lo veo, pero sí trataremos de hacer las cosas que nosotros sabemos hacer para poder llevarnos el partido.

    "Después hay un montón de factores que a veces no dependen de nosotros, a veces sí pueden cambiar el rumbo del partido, pero bueno, iremos en buscar el objetivo que nosotros tenemos claro que es el primer lugar y bueno, en base a eso tratar de hacer todo lo mejor posible en el partido", comentó Pereira.

    En la misma línea de enfrentarse al América, equipo al que Toluca venció en la Final y Campeón de Campeones, Pereira es consciente que el ambiente es distinto siempre por la dimensión de lo que es el rival.

    "Sí, sí, claro, siempre este tipo de partidos la semana ya se vive distinta, se prepara diferente y son rivales lindos de enfrentar, rivales que te proponen, que salen a jugar igual, igual con jugadores de gran calidad también para medirse para lo que se viene, entonces siempre es lindo enfrentarlos y ya como te dije la semana también va a ser especial".

    Video La buena noticia en América de cara al partido ante Toluca

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Sergio Ramos causa baja con Monterrey por golpe para juego ante Chivas

    Sergio Ramos causa baja con Monterrey por golpe para juego ante Chivas

    1 min
    Puebla se sumaría a los equipos que cambiarían de dueño debido a la multipropiedad

    Puebla se sumaría a los equipos que cambiarían de dueño debido a la multipropiedad

    1 min
    Siboldi y Benjamín Mora comienzan a definir su futuro en la Liga MX

    Siboldi y Benjamín Mora comienzan a definir su futuro en la Liga MX

    1:26
    ¿Qué tecnicos pueden salir de sus equipos al acabar el Apertura 2025?

    ¿Qué tecnicos pueden salir de sus equipos al acabar el Apertura 2025?

    1:11
    ¿Se van de ahí? El equipo de Liga MX que apunta a ser vendido

    ¿Se van de ahí? El equipo de Liga MX que apunta a ser vendido

    Relacionados:
    TolucaFederico Pereira

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX