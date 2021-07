Tigres tienen toque retro en sus casacas de local y visitante

La camiseta de visita también rompe esquemas pues será azul celeste, esto como parte de un reconocimiento que la marca de las tres franjas hace al deporte femenil, además, el diseño tiene toques similares a los que se utilizaban en la década de los años 70. Sin embargo, esta indumentaria no ha sido bien recibida por todos los aficionados pues hay quienes no están de acuerdo con el color pues consideran que no tiene nada que ver con el equipo.