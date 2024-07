“Yo no sé más nada porque al final dicen que no se puede más y que hay que parar el partido. Yo hablé con él árbitro y no hizo caso y no sé, al final luego es una regla, después es otra… la verdad, no sé ahora si se puede o si no se puede, por eso le comenté al ábitro para parar el partido justo por eso”, comenzó diciendo Volpi a los medios tras el juego.