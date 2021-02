Hristo Stoichkov, analista de TUDN, lanzó duras críticas en contra de la contratación de Álvaro Fidalgo en América, lo tildó como capricho de Solari y sentenció que el futbolista español no jugará de titular habitual en las Águilas.

"Es un capricho del entrenador, un deseo, pero capricho. Aquí no hablamos de dinero, sino de un proyecto que este jugador te va a servir. Este chaval dentro de dos, tres, cuatro o cinco jornadas no cabe, no entra", señaló el búlgaro sobre Álvaro Fidalgo.

En acalorada conversación con Félix Fernández, otro de los analistas de TUDN en el programa Futbol Club, Stoichkov apostó con el arquero que Álvaro Fidalgo no va a estar en el once de Solari ni cinco partidos seguidos de la Liga MX, porque no es un refuerzo bomba.

“Te lo digo hoy, que no va a jugar cinco partidos seguidos de titular. Cinco seguidos de titular no juega. Me hablan que es un crack, una bomba… no va a jugar".

El mediocampista Álvaro Fidalgo fue oficializado por el América como su nuevo fichaje del Guard1anes 2021 de la Liga MX y ya viaja de Madrid a México para incorporarse a su nuevo equipo, por lo que se espera arribe este mismo martes.

El juvenil de 23 años llega a préstamo proveniente del Castellón en la Segunda División española. Santiago Solari lo dirigió en Real Madrid Castilla y le dio oportunidad en el primer equipo merengue para un juego de la Copa del Rey.

En la reciente temporada fue de los elementos que más regularidad tuvo con su equipo y en el Real Madrid Castilla llegó a ser el capitán del equipo y portar la casaca número 10.