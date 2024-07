"No, esperando que ellos den el paso, que se postulen, que se forme una opinión, no sé si irán a hacer algo, no me han preguntado nada, no han hablado, pero si el conunicado está diciendo que no sigo por una pérdida de confianza, porque quier saber cuál es, ¿qué hice yo para que perdieran mi confianza?".