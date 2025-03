Robert Dante Siboldi , ex director técnico de Tigres , sacó a la luz algunos detalles en la carrera de jugador de Guido Pizarro, actual timonel d el conjunto felino y quien fue dirigido por el propio Siboldi.

En entrevista exclusiva con Vladimir García de TUDN, Dante Siboldi no se dijo sorprendido de que Pizarro sea el actual timonel del conjunto universitario y señaló que sus facetas de estratega ya afloraban desde que era jugdor.

"En el desayuno siempre llegaba Guido antes, coincidíamos, siempre hablando de un montón de cosas, pero siempre hablando de lo táctico, no digo que todos los días, pero cada tercer día sí, es mucho de investigar, buscar, preguntando cómo llevábamos las cosas, está convencido de que la gestión de equipo es lo más difícil, puedes hacer la formacion o estrategia que quieras, pero si el vestidor no está sano, no vas a lograr nada".