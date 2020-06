“Yo salí indeterminado, pero me siento bien, no tengo problemas. El tema con esto es que estamos viendo que surgen cosas nuevas, hay que ir modificando y tener precaución.



Sobre la situación que se vive en La Noria, Siboldi pidió no asistir bajo ninguna circunstancia y reiteró que hasta que no salgan negativos en las pruebas, no podrán salir.