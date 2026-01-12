    Liga MX

    ¿Plantel corto? El debate en Cruz Azul tras el arranque del Clausura 2026

    En los últimos dos años, la Máquina Celeste ha fichado a 17 jugadores y parece que no ha sido suficiente.

    Raúl Martínez
    Video ¿Cruz Azul tiene plantel corto para este Clausura 2026 de la Liga MX?

    Después de las bajas que sufrió Cruz Azul para este Clausura 2026 y de la derrota ante León en el arranque del torneo comenzó el debate sobre si la Máquina tiene un plantel corto para este semestre.

    En el partido de la jornada 1, el conjunto Celeste presentó en el banquillo a tres posibles debutantes, un par de jugadores con dos o menos partidos en primera y juveniles como Amaury Morales, Mateo Levy y Amaury García, jugadores que tienen más experiencia.

    Liga MX

    Y ante esta situación algunos aficionados han criticado al cuerpo técnico y directiva por la falta de jugadores pese a que Cruz Azul ha contratado en los últimos dos años a 17 jugadores para el primer equipo.

    Por su parte, otros seguidores de los celestes han señalado que el plantel de Nicolás Larcamón es competitivo pese a las bajas que ha sufrido la Máquina en este mercado invernal.

    Para este primer semestre del 2026 de Cruz Azul han salido Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero, Lorenzo Faravelli y Louis Derbez, y podría sumarse la de Mateusz Bogusz quien es muy probable que salga del equipo.

    Mientras que Miguel Borja, Agustín Palavecino y Jorge Rodarte llegaron para reforzar a la Máquina.

    Además del torneo local, Cruz Azul encarará en este 2026 la Concacaf Champions Cup donde buscará refrendar el título conseguido el año pasado.

