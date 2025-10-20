    Sergio Ramos

    Sergio Ramos revela cuál es su plan para futuro en la Liga MX

    El defensor español, quien arribó a Monterrey el pasado verano como agente libre, firmó solamente por seis meses.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Bombazo: Hay novedades sobre la continuidad de Sergio Ramos en Rayados

    Sergio Ramos vive un gran momento en su paso por la Liga MX y todo indica que está muy cerca de extender su estadía con los Rayados de Monterrey.

    Según información de Diego Medina de TUDN, el defensor español ya tiene un acuerdo para fimar una extensión de contrato con el equipo regiomontano.

    "Desde hace algunas semanas lo hemos dicho, desde hace algunas semanas l o hemos manejado y hoy lo confirmamos. Está muy cerca Sergio Ramos de renovar contrato con Rayados de Monterrey", afirmó Medina.

    " Hasta hoy su vínculo termina en diciembre, pero ya hay acuerdo de palabra para firmar un año más. Ramos y Rayados, mismas condiciones un año más. Ramos en 2026 con el Club de Futbol Monterrey. Viento en popa y en cualquier momento se podrá anunciar ya de manera oficial" agregó.

    Ramos, quien arribó a Monterrey el pasado verano como agente libre, firmó por seis meses pero su deseo es permanecer al menos otro torneo con el conjunto regiomontano.

    Su adaptación ha sido inmediata: suma 26 partidos disputados y 7 goles, cifra que supera su registro anotador con el PSG, donde marcó 6 tantos en 58 encuentros.

    Rayados, actualmente cuarto en la tabla general, enfrentará a Juárez a mitad de semana, con la mira puesta en asegurar su clasificación directa a la Liguilla del torneo Apertura 2025.

    Relacionados:
    Sergio RamosMonterrey

