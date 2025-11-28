Video Sergio Ramos responde a rumores de su salida mostrando su lado más mexicano

En medio de los rumores de la salida de Sergio Ramos del equipo de Monterrey, el español demostró que sigue viviendo México al máximo con su más reciente aventura en compañía de su esposa, Pilar Rubio.

El defensa central español se dio un tiempo para relajarse después de la victoria sobre América en la Ida de Cuartos de Final y de cara a la Vuelta en la capital mexicana este fin de semana.

PUBLICIDAD

Sergio Ramos demostró su lado más mexicano al explorar la peculiar gastronomía prehispánica y atreverse a probar un alacrán marinado en mezcal. La pareja también tuvo la oportunidad de degustar la famosa hormiga de Chicatana y los ya clásicos escamoles.

El capitán de Rayados encarará un partido más que complicado el fin de semana cuando visiten al América para sellar la serie de Cuartos de Final y seguir pensando en el ansiado título que se le ha negado recientemente al cuadro de Monterrey.