    Liga MX

    La pelea de Sergio Ramos contra Henry Martín en el América vs. Rayados

    Ambos capitanes tuvieron un fuerte cruce de palabras tras un altercado del delantero con Stefan Medina.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Bronca entre capitanes! Así fue el careo de Henry Martín vs. Sergio Ramos

    Ambiente tenso se vivió entre Henry Martín y Sergio Ramos previo a la eliminación de América ante Monterrey en la Liguilla Apertura 2025 por global de 3-2.

    Henry Martín, quien volvió a jugar después de 77 días, tuvo un episodio dentro del área con dos jugadores de Rayados, uno de esos fue el defensa español.

    PUBLICIDAD

    LA PELEA DE HENRY MARTÍN CON SEGIO RAMOS


    Al minuto 87, tras una falta por la banda derecha, Henry ya había ingresado al terreno de juego para conseguir el tercero que 'matara' cualquier ilusión regia.

    En espera de que se cobrara el tiro libre, Henry y Stefan Medina se enfrascaron en manotazos en ganar la posición, pero finalmente intervino Sergio Ramos a ayudar su compañero.

    Ramos empujó a Henry para parar las cosas y se cruzaron de palabras, esto previo a a que el árbitro César Arturo Ramos llegara a separar a ambos, aunque seguia el cruce de palabras.

    Finalmente, Monterrey anotó el 2-1 parcial con el gol de Germán Berterame y Sergio Ramos fue uno de los que más efusivamente celebró ante los fans de las Águilas.

    Ahora, Monterrey deberá esperar rival, conforme a cómo terminen el resto de partidos de Cuartos de Final del Apertura 2025.

    Video ¡Bronca entre capitanes! Así fue el careo de Henry Martín vs. Sergio Ramos

    Más sobre Liga MX

    2 min
    América vs. Monterrey: André Jardine explota contra César Ramos y se va expulsado

    América vs. Monterrey: André Jardine explota contra César Ramos y se va expulsado

    1 min
    Este fue el tiempo que estuvo Henry Martín sin jugar un partido con América

    Este fue el tiempo que estuvo Henry Martín sin jugar un partido con América

    1:41
    ¡Esto no lo viste en ningún lado! Jardine explota y es expulsado por César Arturo Ramos

    ¡Esto no lo viste en ningún lado! Jardine explota y es expulsado por César Arturo Ramos

    5:59
    Resumen | Germán Berterame marca de último minuto y elimina al América

    Resumen | Germán Berterame marca de último minuto y elimina al América

    1 min
    Toluca vs Juárez, EN VIVO: Los Diablos quieren finiquitar la obra ante Bravos

    Toluca vs Juárez, EN VIVO: Los Diablos quieren finiquitar la obra ante Bravos

    Relacionados:
    Liga MXLiguilla Liga MXSergio RamosHenry Martín

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Bajo un volcán
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX