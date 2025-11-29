Video ¡Bronca entre capitanes! Así fue el careo de Henry Martín vs. Sergio Ramos

Ambiente tenso se vivió entre Henry Martín y Sergio Ramos previo a la eliminación de América ante Monterrey en la Liguilla Apertura 2025 por global de 3-2.

Henry Martín, quien volvió a jugar después de 77 días, tuvo un episodio dentro del área con dos jugadores de Rayados, uno de esos fue el defensa español.

LA PELEA DE HENRY MARTÍN CON SEGIO RAMOS



Al minuto 87, tras una falta por la banda derecha, Henry ya había ingresado al terreno de juego para conseguir el tercero que 'matara' cualquier ilusión regia.

En espera de que se cobrara el tiro libre, Henry y Stefan Medina se enfrascaron en manotazos en ganar la posición, pero finalmente intervino Sergio Ramos a ayudar su compañero.

Ramos empujó a Henry para parar las cosas y se cruzaron de palabras, esto previo a a que el árbitro César Arturo Ramos llegara a separar a ambos, aunque seguia el cruce de palabras.

Finalmente, Monterrey anotó el 2-1 parcial con el gol de Germán Berterame y Sergio Ramos fue uno de los que más efusivamente celebró ante los fans de las Águilas.

Ahora, Monterrey deberá esperar rival, conforme a cómo terminen el resto de partidos de Cuartos de Final del Apertura 2025.