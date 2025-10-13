Video ¡De 45 yardas! Sergio Canales sorprende con un gol de campo en Monterrey

Sergio Canales se perfila para regresar con Monterrey de cara a la Jornada 13 gracias al video que compartió en sus redes sociales y que ha dejado buenas sensaciones en la afición rayada.

Luego de que el español tuviera que ser intervenido por una mala práctica de acupuntura y dejara incertidumbre en el vestidor en la recta final del torneo, Canales se viralizó por el gol de campo de 45 yardas que realizó tras presenciar el clásico regio de futbol americano universitario.

A juzgar por el video y la potencia para patear el balón de americano, Canales luce completamente sano y podría reaparecer como titular para el trascendental partido de este sábado en el Gigante de Acero ante Pumas.

El parón de la fecha FIFA le vino bien al español, ya que además de tener disponibles más días para su recuperación, Canales causó sensación al hacer acto de presencia en el partido entre Auténticos Tigres y Borregos del Tec, donde convivió con la afición y jugadores.