    Monterrey

    Tato Noriega habla de la lesión de Canales y revela lo que siente el jugador

    El directivo de Rayados expresó que el jugador español está “consternado” por la insólita lesión que sufrió.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¿Y Cruz Azul? Fidalgo declara al América vs Pumas como una verdadera locura de clásico

    José Antonio Noriega, presidente de los Rayados de Monterrey, habló este viernes tras la escandalosa goleada sufrida por su equipo y también sobre la insólita lesión que sufrió una de sus figuras, Sergio Canales.

    El directivo confesó su tristeza por lo sucedió con el español, quien tuvo que ser operado tras complicarse una sesión de acupuntura, en la que una de las agujas terminó en el muslo posterior derecho, la cual requirió cirugía menor.

    PUBLICIDAD

    “Parece ser una semana de accidentes. Sergio estaba en un procedimiento de recuperación pospartido normal, rutinario. Desgraciadamente, un aparato falló. Eso generó la necesidad de una intervención más seria, realizada por profesionales externos”, dijo Tato Noriega.

    Sergio no estará disponible para el partido de mañana, pero no fue algo grave. Dependerá de su evolución. Ha vivido cosas más difíciles y estamos seguros de que pronto estará listo. Fue un contratiempo generado por un aparato médico, algo imponderable”, agregó.

    El directivo dijo que aún no ha hablado con español: “No. Ayer no estuve en El Barrial. Tenía pendientes en el estadio. Estuve informado por el doctor y por Héctor Lara, pero no he hablado directamente con Sergio”, señaló.

    “Es algo pendiente para hoy. Sí he hablado con gente cercana a él. Sergio está consternado, confundido, se pregunta por qué sucedió esto. Fue un infortunio extraño. Alguien me dijo: ‘¿Qué tipo de máquina tienen en el club?’ Y otro respondió: ‘¿Qué coche tienes? ¿Te ha fallado alguna vez?’ Hasta las buenas marcas fallan”, concluyó.

    Noriega también manifestó su preocupación tras la inesperada goleada ante el Toluca y espera que solo hay sino “un accidente”.

    Espero que haya sido un accidente. No es normal en este club ni en este plantel. No sirve que yo te asegure que no volverá a pasar, porque no tengo una bolita mágica. Pero creo que fue un accidente, que hubo circunstancias, y que no se va a repetir. Confío muchísimo en este plantel, en el cuerpo técnico. Soy optimista. Vamos a volver al buen momento que teníamos. Y hay que volver a él tan pronto como mañana", concluyó.

    Más sobre Monterrey

    1:34
    Tato Noriega habla de la lesión de Canales y revela cómo está el jugador

    Tato Noriega habla de la lesión de Canales y revela cómo está el jugador

    1:27
    La insólita razón por la que Sergio Canales fue operado en Rayados

    La insólita razón por la que Sergio Canales fue operado en Rayados

    1 min
    Última hora: Canales operado en Rayados por esta razón

    Última hora: Canales operado en Rayados por esta razón

    1 min
    Sergio Ramos se disculpa por ‘escandalosa’ derrota de Rayados

    Sergio Ramos se disculpa por ‘escandalosa’ derrota de Rayados

    1 min
    Jürgen Damm aprovecha goleada de Toluca para burlarse de Rayados

    Jürgen Damm aprovecha goleada de Toluca para burlarse de Rayados

    Relacionados:
    MonterreySergio CanalesJosé Antonio NoriegaToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD