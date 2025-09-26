Tato Noriega habla de la lesión de Canales y revela lo que siente el jugador

El directivo confesó su tristeza por lo sucedió con el español, quien tuvo que ser operado tras complicarse una sesión de acupuntura, en la que una de las agujas terminó en el muslo posterior derecho, la cual requirió cirugía menor.

“Parece ser una semana de accidentes. Sergio estaba en un procedimiento de recuperación pospartido normal, rutinario. Desgraciadamente, un aparato falló. Eso generó la necesidad de una intervención más seria, realizada por profesionales externos”, dijo Tato Noriega.

“ Sergio no estará disponible para el partido de mañana, pero no fue algo grave. Dependerá de su evolución. Ha vivido cosas más difíciles y estamos seguros de que pronto estará listo. Fue un contratiempo generado por un aparato médico, algo imponderable”, agregó.

El directivo dijo que aún no ha hablado con español: “No. Ayer no estuve en El Barrial. Tenía pendientes en el estadio. Estuve informado por el doctor y por Héctor Lara, pero no he hablado directamente con Sergio”, señaló.

“Es algo pendiente para hoy. Sí he hablado con gente cercana a él. Sergio está consternado, confundido, se pregunta por qué sucedió esto. Fue un infortunio extraño. Alguien me dijo: ‘¿Qué tipo de máquina tienen en el club?’ Y otro respondió: ‘¿Qué coche tienes? ¿Te ha fallado alguna vez?’ Hasta las buenas marcas fallan”, concluyó.

Noriega también manifestó su preocupación tras la inesperada goleada ante el Toluca y espera que solo hay sino “un accidente”.