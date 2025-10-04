De cara a su duelo de la Jornada 12 de la Liga MX, la malas noticias siguen llegando para el Monterrey para medirse, como visitante, al Tijuana, donde llegarán con varias bajas importantes.

Para este duelo del Apertura 2025 a disputarse en el Estadio Caliente, se dio a conocer que Sergio Ramos no realizó el viaje con el resto del equipo, esto debido a una situación de dosificación de cargas de trabajo, además de un tema de cancha sintética, donde al parecer al defensa no le gusta jugar.

PUBLICIDAD

Esta importante baja se suma a las que ya se conocían del delantero Sergio Canales, quien se encuentra en recuperación de una cirugía y a la de Carlos Salcedo, por lo que Domenec Torrent deberá lidiar para encontrar la suplencia correcta para estas tres piezas fundamentales en su cuadro titular.