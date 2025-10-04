    Monterrey

    Monterrey suma una baja importante más ante Tijuana en la Jornada 12

    El defensa central de los Rayados evita el exceso de trabajo y jugar en una cancha como la que ofrecen en La Frontera.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Ramos evita cancha sintética y no viaja a Tijuana con Rayados

    De cara a su duelo de la Jornada 12 de la Liga MX, la malas noticias siguen llegando para el Monterrey para medirse, como visitante, al Tijuana, donde llegarán con varias bajas importantes.

    Para este duelo del Apertura 2025 a disputarse en el Estadio Caliente, se dio a conocer que Sergio Ramos no realizó el viaje con el resto del equipo, esto debido a una situación de dosificación de cargas de trabajo, además de un tema de cancha sintética, donde al parecer al defensa no le gusta jugar.

    Esta importante baja se suma a las que ya se conocían del delantero Sergio Canales, quien se encuentra en recuperación de una cirugía y a la de Carlos Salcedo, por lo que Domenec Torrent deberá lidiar para encontrar la suplencia correcta para estas tres piezas fundamentales en su cuadro titular.

    Para este duelo en La Frontera los Rayados llegan tras derrotar en casa 1-0 a Santos y ubicados en el segundo lugar de la tabla, con 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y dos derrotas.

    Liga MX
    11 fotos
    Monterrey

