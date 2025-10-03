    Monterrey

    Sergio Canales y Oliver Torres acuden al Clásico Regio de la ONEFA

    Los jugadores de Rayados fueron al partido de futbol americano estudiantil para apoyar a los Borregos del Tec ante los Auténticos Tigres.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Canales y Oliver se ponen casco para el Clásico Regio

    Cuando hablamos del Clásico Regio, actualmente uno se remite al encuentro de futbol de la Liga MX entre Tigres y Monterrey, sin embargo, antes de eso, existe otro que también tiene la misma o más rivalidad que este, el del futbol americano estudiantil.

    Sin duda los duelos que se dan en la Liga Mayor de la ONEFA causan pasión y euforia entra los aficionados a este deporte, en especial cuando se trata de un clásico como el que existe entre los Borregos del Tec de Monterrey con los Auténticos Tigres de la UANL.

    Precisamente, para vivir una pasión distinta de este duelo entre instituciones rivales, los jugadores de Rayados Sergio Canales y Oliver Torres no perdieron la oportunidad de acudir a este encuentro, donde convivieron tanto con jugadores como con aficionados de los Borregos.

    Incluso, previo al partido en la Casa de los Borregos, el jugador español del Monterrey se dio tiempo para platicar con Roberto Medina Jr., hijo del entrenador del cuadro del Tecnológico Roberto Medina.

    Para los jugadores de Rayados este será solamente un adelanto de lo que sucederá en la Jornada 16 de la Liga MX, cuando enfrenten a los Tigres en el Clásico Regio del futbol mexicano, mismo que tendrá lugar el próximo 1 de noviembre.

