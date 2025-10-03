Cuando hablamos del Clásico Regio, actualmente uno se remite al encuentro de futbol de la Liga MX entre Tigres y Monterrey, sin embargo, antes de eso, existe otro que también tiene la misma o más rivalidad que este, el del futbol americano estudiantil.

Sin duda los duelos que se dan en la Liga Mayor de la ONEFA causan pasión y euforia entra los aficionados a este deporte, en especial cuando se trata de un clásico como el que existe entre los Borregos del Tec de Monterrey con los Auténticos Tigres de la UANL.

Precisamente, para vivir una pasión distinta de este duelo entre instituciones rivales, los jugadores de Rayados Sergio Canales y Oliver Torres no perdieron la oportunidad de acudir a este encuentro, donde convivieron tanto con jugadores como con aficionados de los Borregos.

Incluso, previo al partido en la Casa de los Borregos, el jugador español del Monterrey se dio tiempo para platicar con Roberto Medina Jr., hijo del entrenador del cuadro del Tecnológico Roberto Medina.