“No mucho, somos profesionales y sabemos nuestro trabajo, en cuanto se acaba el partido, lo he vivido, tienes que cambiar el chip y tener la cabeza en buscar el boleto y que sea esa nuestra ambición. Sí bromeamos y decimos unas cuantas bromillas. Los esperaba en la camioneta afuera del estadio y de repente llegan los seis de Chivas y me dicen: 'Tú qué haces aquí', y así…son bromas, en la comida me toca con ellos. Como profesionales teneos que hacerlo y debemos saber convivir, no podemos estar peleados mientras estamos aquí todos".