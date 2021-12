¡Es un hecho! Sebastián Córdova se va del América y es nuevo jugador de Tigres

“Ese tipo de jugadores siempre serán de interés, no solo Tigres, de varios equipos porque es un jugador de selección nacional, además Miguel Herrera lo tuvo, lo dirigió por mucho tiempo y por supuesto, tanto él como muchos otros siempre estarán en el radar no solo de Tigres porque es un jugador muy interesante y hasta ahorita es eso, no tenemos casos particulares, puntuales, en el momento que existan se los haremos saber”, comentó en rueda de prensa.