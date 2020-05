"No es que prefiera una u otra; prefiero que el futbol vuelva a la normalidad, que no exista COVID-19, pero esa no es una posibilidad. Tomando en cuenta las dos opciones, creo que sería primordial un tiempo muy bueno de pretemporada, porque tenemos mucho tiempo sin correr más de 45 minuto seguidos, por ejemplo. Hay que ser claros y conscientes de que nuestro cuerpo necesita una gran preparación física", señaló el cancerbero.

"Nos dejaron claro desde un principio que no teníamos nada de qué preocuparnos; que no iban a tocar nuestro sueldo y por ese lado estamos muy tranquilas", manifestó en conferencia de prensa.

"Cuando nos comentaron esto fue una plática muy abierta. Todos los jugadores decidimos apoyar; no hubo un solo "no". Todo fue un "vamos a apoyar". El jugador debe estar consciente no solo como futbolista; esta es una situación extraordinaria, es una pandemia que ha paralizado no solo al futbol; hay gente afuera que está en hospitales. Ahora tenemos que estar fuertes como comunidad y seres humanos".