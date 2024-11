Luego de firmar un empate sin goles ante Pumas en duelo de la Jornada 15 de la Liga MX, el técnico de Chivas, Arturo Ortega , dejó claro que la falta de goles no fue porque el equipo no sea ofensivo, sino por falta de contundencia.

" Fuimos ofensivos , no tiene nada que ver nuestra línea de cinco o de tres, como lo quieran ver, sí sabíamos de la responsabilidad que debíamos tener atrás, sabiendo que Pumas mete mucho centro, que juega muy directo y teníamos que arroparnos con los centrales, pero el equipo tuvo profundidad, pero no supimos concretar y ese fue el partido".

"Con Ricardo están valorándolo, evidentemente, no sé si es una lesión pero tal vez una fatiga muscular, el día de mañana tendremos un resultado más eficiente y los otros dos chicos han estado adelantando su proceso, todavía no están, han entrenado con nosotros, pero todavía falta un poco para que estén al cien".

Sobre las malas condiciones de la cancha, Arturo Ortega dejó claro que a pesar de que no está de la mejor manera, no es un pretexto para que las Chivas no hayan logrado sacar la victoria.

"Yo no quiero poner ningún pretexto, no hay excusas, tuvimos opciones claras, evidentemente que no fue la cancha, fue simplemente que no tuvimos la capacidad de finalizar como se debe y es evidente que no está en las mejores condiciones, pero tampoco podemos pensar que debe estar bien para tener mejores resultados".