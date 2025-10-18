    Santos

    Santos Laguna vs. León: horario y dónde ver el partido de la Liga MX

    Los Esmeraldas van por su primer triunfo fuera de casa desde hace poco más de dos meses cuando visite a los Guerreros.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video A salir del bache: Así puedes ver el Santos vs. León

    Santos y León se enfrentarán en el estadio TSM Corona en la jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025. En esta temporada, ambos clubes buscan afianzar su lugar en la tabla.

    Un nuevo encuentro se aproxima en la Liga MX, donde Santos y León han tenido una rica historia de enfrentamientos, reflejando la competitividad entre ellos. Los seguidores podrán disfrutar de este partido a través de diferentes plataformas de TUDN.

    Para conocer los detalles sobre dónde ver el partido, sigue leyendo y obtén toda la información necesaria.

    HORARIO Y DÓNDE VER SANTOS VS. LEÓN DE LA JORNADA 13 DE LIGA MX

    Santos llega al partido con la moral baja tras caer por goleada ante América, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa.

    Por su parte, León también sufrió una derrota frente a Toluca y como local, lo que los deja con ganas de redimirse y demostrar su capacidad en este crucial encuentro.

    • Cuándo es el Santos vs. León: el juego es el sábado 18 de octubre de 2025 en el TSM Corona.
    • A qué hora es el Santos vs. León: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Santos vs. León: sigue la transmisión de este partido en México y Estados Unidos por la señal de ViX.

    *Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

