Matemáticamente no estoy fuera todavía para lograr una calificación, tenemos la exigencia de empezar a ganar, hoy sentía que no perdía el equipo, en el segundo tiempo demostró que es el equipo que me gusta, todavía quedan bastantes puntos, la voy a pelear a muerte, hasta el final. Entiendo tenemos una Concachampions, pero mientras matemáticamente no estemos fuera vamos a luchar por entrar a una liguilla y pelear por el bicampeonato”, definió.