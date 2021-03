“Hoy Roger Martínez hizo un gran partido, jugó muy bien al futbol, mostró lo que es como futbolista en todas las facetas: agresivo y ordenado. Henry Martín lo ha hecho muy bien, Viñas es un gran delantero, hoy jugó poquito porque viene de una lesión y no queremos apresurarnos. A mí me encanta que compitan, me convencen los tres, no es que no me convenza alguno”, comentó el argentino en conferencia de prensa al término del duelo de la Jornada 9.