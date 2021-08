El estratega de los fronterizos, Robert Dante Siboldi, compartió su sentir tras llegar a 6 partidos sin ganar con su equipo: "Me quedo con una sensación de tristeza e impotencia; después de 6 fechas no poder lograr un triunfo sin duda que pega, hay que trabajar en eso, seguir buscando en la parte anímica, la fortaleza, ser propositivo, seguir confiando en nosotros para no decaer y pasar la hoja para el siguiente partido".