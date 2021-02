Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, habló en exclusiva para TUDN para expresar su molestia y explicar a detalle, el error que existió en la 'alineación indebida' de Federico Viñas que le costó perder los tres puntos en la mesa después de que en la cancha habían derrotado 0-2 al Atlas.

“Obviamente antes que nada y para que quede muy claro, lo que sucedió el día sábado es un error en la transcripción de un documento por parte de una persona del área operativo, si quiero que quede muy claro, nadie de los integrantes del cuerpo técnico, ni los jugadores tienen culpabilidad en este sentido

“Nos sentimos enojados y con mucho coraje, asumimos la responsabilidad, sabemos que cometimos un error, pero claramente no estamos de acuerdo en la sanción que recibimos, creemos que no es proporcional el castigo con la falta incurrida, se me hace totalmente injusto, es una locura que el castigo sea tan grave para una falta, creo que debe haber proporción entre las faltas y las sanciones y evidentemente en este caso no es así", explicó.

LA RAZÓN POR LA QUE AMÉRICA PREFIRIÓ NO APELAR

Baños reveló que el América consultó con abogados y tiene las pruebas suficientes para apelar ante el TAS, sin embargo, prefirieron darle vuelta a la página para enfocarse en lo deportivo.

“Nos vamos a basar en el comunicado que sacamos, tenemos suficientes argumentos como para apelar. Aquí en México no porque la Disciplinaria ya sacó la resolución, pero en el TAS estoy seguro que tenemos argumentos para ganarla, he tenido llamadas con varios abogados y con gente involucrada que me dice que sin ningún problema. La decisión se tomó por parte de la directiva del club en no apelar, no queremos llevarlo más allá de lo que ya fue.

“Creo que sería muy mala imagen para el futbol mexicano, tanto para la Liga MX como para la FMF que nosotros acudiéramos al TAS y que ganáramos la apelación, preferimos ya no buscarle, ya no moverle, con esto vamos a dar terminado el tema y enfocaros en Pachuca para recuperar los puntos que dejamos ir o que nos quitaron de una manera rara y no acostumbrada en la mesa”, sentenció.

Baños comentó que el equipo asumió la responsabilidad del error, pero no está de acuerdo con la sanción “injusta” que les impuso la Comisión Disciplinaria.

“Queremos ofrecer una disculpa otra vez a la afición, porque sabemos que se la merece, al igual que el cuerpo técnico y a los jugadores, por hacerlos pasar un momento así. Asumimos nuestra responsabilidad, la aceptamos, sabemos que teníamos que ser sancionados, pero sí pensábamos que iba a entrar la cordura en una situación así y evidentemente no entródijo el presidente de las Águilas en entrevista para TUDN.

SOBRE ATLAS... "ME VOY A RESERVAR"

Por último, dejó entrever que su relación con la directiva del Atlas no quedó en buenos términos, a pesar de que Pepe Riestra, presidente de los Rojinegros, consideraba este martes que la relación seguía intacta.

“ Me voy a reservar porque si empiezo hablar voy a decir cosas que luego me puedo arrepentir. Cada quien es responsable de lo que hacen, nosotros somos responsables de lo que hicimos, ellos de lo que dijeron o lo que puedan pensar. Nosotros a lo nuestro, darle la vuelta a la página. Veo muy molesto al cuerpo técnico, muy sentidos a los jugadores con toda la razón, se les ofreció una disculpa de parte de la directiva muy sincero y al final ellos son los más afectados”, finalizó.