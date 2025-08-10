Video Tigres le arrebata figura a Mazatlán para venderla al extranjero

Mazatlán igualó con Tijuana en la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX, el duelo finalizó con un marcador de 2-2 en el que los de Sinaloa dejaron ir la ventaja.

A la defensa de los Cañoneros les hizo falta una pieza importante, se trata del brasileño Samir Caetano, quien no estuvo dentro de la convocatoria para este encuentro ante los Xolos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de Daniel Velasco, reportero de TUDN, el zaguero habría tenido sus últimos momentos con Mazatlán, la razón, Tigres negoció con los Cañoneros para terminar anticipadamente el préstamo del jugador, los felinos lo recuperarán, pero solo será para venderlo al futbol extranjero, se presume sería a Europa.

Samir llegó a los Tigres en el Apertura 2022, consiguió el título del Clausura 2023 y se marchó a Mazatlán para el Clausura 2025, este Apertura 2025 disputó los tres primeros juegos y uno más en la Leagues Cup.

El zaguero carioca formó parte de una defensa sólida en los felinos, así lo realizó en el semestre que estuvo con los de Mazatlán, ahora su futuro es incierto.

Para la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX, Mazatlán visitará a Cruz Azul, mientras que Tigres recibirá al América em el Estadio Universitario.