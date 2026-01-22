Tigres Rómulo Zwarg advierte que Tigres tendrá ventaja en la Liguilla de la Liga MX Apenas comienza el Torneo Clausura 2026 y Rómulo Zwarg advierte que los felinos tendrán ventaja en la eliminación directa de la Liga MX.

Video ¿Por qué Tigres tendría ventajas en la Liguilla?

Una de las más grandes polémicas que se ha dado en este Torneo Clausura 2026 e s el problema que se dará en la recta final de la Liga MX, donde las condiciones de varios equipos cambiarán drásticamente al no poder usar a sus seleccionados en la Liguilla.

Este tema fue tomado con el mediocampista de Tigres Rômulo Zwarg, quien se mostró un poco despreocupado al respecto e incluso, advertir que a su equipo le dará cierto beneficio.

"El tema de extranjeros creo que sí puede beneficiarnos , va a ayudarnos mucho en el torneo, en la Liguilla, en todos los partidos porque los jugadores de Selección son, en mi opinión, los mejores jugadores de los equipos, entonces, sin ellos, creo que sí algunos equipos podrían tener ventaja".

Para el jugador brasileño, uno de los jugadores que indiscutiblemente debería ser tomado por Javier Aguirre para asistir al Mundial de 2026 es Diego Lainez, a quien considera un gran jugador.

"Hablando de Diego, para mi es un excelente jugador, un jugador que hace mucho la diferencia, lo que necesita la Selección Mexicana, de los mejores de México, hay que ir para ayudar a la Selección".