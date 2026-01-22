    Tigres

    Rómulo Zwarg advierte que Tigres tendrá ventaja en la Liguilla de la Liga MX

    Apenas comienza el Torneo Clausura 2026 y Rómulo Zwarg advierte que los felinos tendrán ventaja en la eliminación directa de la Liga MX.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Por qué Tigres tendría ventajas en la Liguilla?

    Una de las más grandes polémicas que se ha dado en este Torneo Clausura 2026 e s el problema que se dará en la recta final de la Liga MX, donde las condiciones de varios equipos cambiarán drásticamente al no poder usar a sus seleccionados en la Liguilla.

    Este tema fue tomado con el mediocampista de Tigres Rômulo Zwarg, quien se mostró un poco despreocupado al respecto e incluso, advertir que a su equipo le dará cierto beneficio.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Bomba mexicana! Atleti ficha a juvenil mexicano de la Liga MX
    1 mins

    ¡Bomba mexicana! Atleti ficha a juvenil mexicano de la Liga MX

    Liga MX
    ¿Susto? Por poco atropellan a Gignac en calles de Nuevo León
    1:18

    ¿Susto? Por poco atropellan a Gignac en calles de Nuevo León

    Liga MX
    La razón por la que América le daría el título a Cruz Azul en el CL26
    2:27

    La razón por la que América le daría el título a Cruz Azul en el CL26

    Liga MX
    Carlos Moreno habla sobre su ausencia en la Selección Mexicana en última convocatoria
    2 mins

    Carlos Moreno habla sobre su ausencia en la Selección Mexicana en última convocatoria

    Liga MX
    Resumen | América sigue sin poder ganar ni anotar en 2026
    6:00

    Resumen | América sigue sin poder ganar ni anotar en 2026

    Liga MX
    Pachuca vs. América EN VIVO por el Clausura 2026 de Liga MX: ¡Tuzos y Águilas reparten puntos!
    58 Historias
    Liveblog

    Pachuca vs. América EN VIVO por el Clausura 2026 de Liga MX: ¡Tuzos y Águilas reparten puntos!

    Liga MX
    Hormiga Gónzalez es captado comiendo tacos tras festejo a lo Dragon Ball
    1:19

    Hormiga Gónzalez es captado comiendo tacos tras festejo a lo Dragon Ball

    Liga MX
    Resumen | San Luis le saca de último minuto el empate a Tijuana
    5:59

    Resumen | San Luis le saca de último minuto el empate a Tijuana

    Liga MX
    Resumen | Chivas toma el liderato de la Liga MX
    1:15

    Resumen | Chivas toma el liderato de la Liga MX

    Liga MX
    Atlas derrota a Necaxa en un partido de locura y polémica
    1 mins

    Atlas derrota a Necaxa en un partido de locura y polémica

    Liga MX

    "El tema de extranjeros creo que sí puede beneficiarnos , va a ayudarnos mucho en el torneo, en la Liguilla, en todos los partidos porque los jugadores de Selección son, en mi opinión, los mejores jugadores de los equipos, entonces, sin ellos, creo que sí algunos equipos podrían tener ventaja".

    Para el jugador brasileño, uno de los jugadores que indiscutiblemente debería ser tomado por Javier Aguirre para asistir al Mundial de 2026 es Diego Lainez, a quien considera un gran jugador.

    "Hablando de Diego, para mi es un excelente jugador, un jugador que hace mucho la diferencia, lo que necesita la Selección Mexicana, de los mejores de México, hay que ir para ayudar a la Selección".

    Aprovechando el parón de la Liga MX para darle paso a los encuentros amistosos de la Selección Mexicana , Marco Farfán sigue en recuperación tras su operación en el pie; Jesús Angulo sigue entrenando por separado y el refuerzo Francisco Reyes, defensa de 27 años que recién llegó al equipo, apunta a debutar con los Tigres ante la suspensión de Juan José Purata.

    Relacionados:
    Tigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tráiler: El Mochaorejas
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX