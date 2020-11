"Yo considero que me vetaron varias veces de no pitarle al América por aplicar el reglamento", aseguró, y comparó su situación con la de César Ramos, quien ha tenido algunos desencuentros con el entrenador azulcrema, Miguel Herrera, "mucho tiempo no le arbitré yo, algo parecido a lo que sucede con César porque prácticamente cada vez que me tocaba arbitrarle estaba Miguel o tenía yo jugadas donde aplicaba la regla".