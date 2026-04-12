Liga MX Salas tras su gol con América: "Estoy disfrutando el momento, pero no he logrado nada" El delantero del América fue el encargado de anotar el primer tanto del estadio Banorte tras su remodelación.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Pato Salas explica cómo fue su gol, el primero en el Banorte en Liga MX

Después de anotar el primer gol del estadio Banorte tras su remodelación, Patricio Salas señaló que está disfrutando el momento con América, pero aseguro que no ha logrado nada.

En entrevista con TUDN, el delantero de las Águilas contó como vivió esa anotación histórica en el mítico estadio que recibirá su tercera Copa del Mundo.

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“Si te soy sincero, la verdad no, pero al final es por lo que he trabajado y siendo sincero estoy disfrutando el momento. Me ha costado mucho trabajo, entonces tengo que aprovechar y mantenerme porque todavía no he logrado lo que me he propuesto”

“La verdad, cuando vi que quedó cortó el centro… de una llegué y cuando entró la vi de reojo y dije “ya está””, indicó Patricio Salas.

Por otra parte, el atacante contó porque decidió abandonar el partido en la recta final a pesar de que él no tenía que salir por decisión de André Jardine.

“A principio tuve un golpe en la rodilla al inicio del partido y después me tiré al final del medio tiempo porque tuve un golpe en la misma zona y me estuvo molestando, vi que era el último cambio y preferí ver por el equipo porque ya no estaba al cien”, agregó.

Con su gol frente a Cruz Azul, Patricio Salas llegó a dos goles con el América en el Clausura 2026.